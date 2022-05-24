رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن يعاني بوتين فشلا استراتيجيا في حربه على أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لقادة الأعمال العالميين في دافوس الثلاثاء إن على أوكرانيا أن تفوز في الحرب التي تخوضها ضد موسكو بما يجعل غزوها إخفاقا استراتيجيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يجمع أكثر من ألفين من قادة الأعمال والسياسيين والخبراء في المنتجع الواقع بجبال الألب، وصفت فون دير لاين قواعد اللعبة الروسية بأنها قادمة مباشرة من قرن آخر.

وقالت إن روسيا "تعامل ملايين الناس ليس على أنهم بشر وإنما كسكان مجهولي الهوية يتم نقلهم أو السيطرة عليهم أو وضعهم كعازل بين القوات العسكرية، محاولة لدهس تطلعات أمة بأكملها بالدبابات". وتابعت "يجب أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب ويجب أن يكون عدوان بوتين فشلا استراتيجيا". وتابعت "بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا والمساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا، اقترح الاتحاد الأوروبي أكثر من 10 مليارات يورو للمساعدة المالية الكلية، وهي أكبر حزمة عرضت على الإطلاق لبلد ثالث".

وأضافت "نحن نقوم بتعبئة قوتنا الاقتصادية الكاملة وأن جهود إعادة الإعمار يجب أن تهدف أيضًا إلى تحديث إدارة أوكرانيا".