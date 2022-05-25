زيلينسكي يندد من دافوس بغياب وحدة الصف بين الدول الغربية

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بغياب "وحدة الصف" بين الدول الغربية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي لبلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا "سؤالي هو التالي: هل هناك وحدة عمليا (في الغرب)؟ أنا لا ألمسها" مشددا على أنه "بحاجة إلى دعم أوروبا موحدة".

وأضاف زيلينسكي خلال فطور نظمته أوكرانيا "هل هناك وحدة حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي؟ كلا. بالتالي هل الغرب موحد؟ كلا".

وتابع "نقطة قوتنا كانت الوحدة داخل البلاد، والآن هذا يعتمد على وحدة الغرب لكي يكون قويا ويدعم بشدة أوكرانيا" في مواجهة روسيا.

وقال "سيكون لدينا تفوق على روسيا حين نكون متحدين فعليا".

وعبر الرئيس الأوكراني مرة جديدة عن "امتنانه" للرئيس الأميركي جو بايدن بسبب مساعدة مالية جديدة بقيمة 40 مليار دولار.

وقال "نحن بحاجة لدعم من أوروبا متحدة" مستهجنا موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي لا يزال مترددا في هذه المرحلة في فرض حظر على النفط الروسي. وأضاف "هناك شيء ما لا يسير على ما يرام مع المجر".

ينعقد مؤتمر منتدى دافوس الـ71 في منتجع دافوس الجبلي السويسري، وسيتم مناقشة الأزمات الاقتصادية والاستعداد في حالة انتشار وباء آخر.