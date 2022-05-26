شرطة تورونتو تطلق النار على رجل يحمل بندقية قرب مدرسة

قال مسؤولون يوم الخميس إن شرطة تورونتو في كندا أطلقت النار على رجل وأصابته لدى سيره في شارع وهو يحمل بندقية في حي بالمدينة وأغلقت خمس مدارس في المنطقة.

وذكرت شرطة تورونتو على تويتر أن مسعفين هرعوا إلى الموقع وأنه ليس هناك تهديد أوسع نطاقا على السلامة العامة. وأضافت الشرطة أن المشتبه به، الذي لم تتضح مدى خطورة إصابته بعد، شاب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينات من العمر وكان يرتدي قبعة بيسبول بيضاء ومعطف.

PERSON WITH A GUN: UPDATE

Maberley Cres + Oxhorn Rd

- Officers located man

- Police firearm discharged

- Suspect injured@TorontoMedics on scene

^lb — Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 26, 2022

وقالت شرطة تورنتو إن مكالمات الاستغاثة للإبلاغ عن الرجل جاءت قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل اليوم الخميس.

وحدثت الواقعة في بورت يونيون، وهي منطقة سكنية شمالي مركز مدينة تورونتو. وقال مجلس مدارس تورونتو إن ثلاثة مدارس ما زالت مغلقة بينما قررت مدرستان إعلان حالة "التعليق والتأمين" بسبب عمل الشرطة في المنطقة.

وتأتي الحادثة بعد يومين من مقتل 19 تلميذاً واثنين من البالغين على يد مراهق مسلح اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية.

وتسلط مثل تلك الجرائم الضوء على حقوق اقتناء الأسلحة للأفراد في أمريكا الشمالية وهو ما يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاءه ولكنه يواجه مقاومة شديدة من الجمهوريين وجماعات تصنيع السلاح سواء داخل الكونغرس الأمريكي أو خارجه.