ينشغل نازعو الألغام باستخراج قذائف وصواريخ من مياه بحيرة هورينكا في ضواحي العاصمة الأوكرانيّة قبل افتتاح موسم الصيف.
في أجواء هادئة لا يعكّر صفوها سوى نقيق الضفادع، يبحر قاربان على سطح البحيرة فيما يستعين غوّاص بطائرة مسيّرة برمائيّة لمسح أعماق المياه.
واستخرج هؤلاء بين الخميس والجمعة عشر مقذوفات ثقيلة من مخلّفات المعارك العنيفة التي شهدتها المنطقة الواقعة على خطوط المواجهة بين الجنود الروس والأوكرانيين.
ويشرح رئيس فرق نزع الألغام في وحدات الإغاثة الأوكرانيّة سيرهي ريفا أنّ هذه القذائف لم تنفجر لأنّ ارتطامها بالمياه أخفّ وقعاً من سقوطها على الأرض.
ويستخرج متخصصون هذه الأجسام بحذرٍ قبل وضعها في صندوق شاحنة تنقلها إلى مكانٍ يبعد قرابة 20 كيلومترا، لتفجيرها في منأى عن التجمّعات السكنيّة.
وتسابق فرق الإنقاذ الوقت بسبب بدء ارتفاع منسوب الوحول
وتضمّ المنطقة المحيطة بكييف على ضفاف نهر دنيبر أنهاراً وبحيرات مقصودة بكثافة في الأيام المشمسة من محبّي السباحة.
حتى الآن، لا يوجد زوار على ضفاف البحيرة في هورينكا. لكنّ يبدو أنّ الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في كييف منذ انسحاب القوات الروسيّة نحو جنوب وشرق أوكرانيا في الأوّل من نيسان/أبريل. ويعبّر سيرهي ريفا عن اقتناعه بأنّ السبّاحين سيعودون قريباً.
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