لم ينج حوت أحدب كان قد علق في شبكة قبل ثلاثة من الموت، بعد عملية انقاذ معقدة قام بها غطاسون إسبان.

وكان الحوت الذي بلغ طوله 12 مترا ووزنه 25 طنا، ضعيفا ومصابا بعدة جروح في الزعانف الأمامية بسبب الشبكة التي كان عالقا بها وفقا لخبراء المحيطات في منطقة فالنسيا.