شاهد: بعد التقدم بطلب للانضمام للناتو .. سفينتان حربيتان تصلان إلى هلسكني هذا الأسبوع

تزور سفينتان دوليتان هلسنكي، أحدهما تابعة للبحرية الأمريكية، والأخرى للبحرية الفرنسية هذا الأسبوع وفي الفترة من 27 إلى 30 مايو/أيار.

وسترسو السفينتان في ميناء هيرنيزاري والذي يستضيف سفينة ألمانية وصلت يوم الأربعاء الماضي، وأجرت تدريبات مع الأسطول البحري الفنلندي.

وقامت سفن أمريكية بتدريبات مشتركة أيضا مع سفن الأسطول الساحلي الفنلندي في شمال بحر البلطيق الأسبوع الماضي.

وقدمت فنلندا والسويد طلبي انضمامها لحلف شمال الأطلسي، في 18 من أيار/مايو بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي اتبعها البلدان على مدى عقود.