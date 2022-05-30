كشفت مصر الإثنين عن "أكبر خبيئة تماثيل برونزية" في جبانة سقارة لمنطقة منف، عاصمة الدولة الفرعونية المصرية القديمة.

وتقع منطقة سقارة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة اليونسكو، على بعد حوالى 15 كيلومتراً جنوب أهرامات الجيزة وتشتهر بهرم زوسر هو أول هرم شُيد في العصر الفرعوني.

ويُعتبر هذا الهرم الذي بناه المهندس أمحتب قرابة العام 2700 قبل الميلاد، من أقدم الآثار في العالم.