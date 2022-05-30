تشتهر حانة "أبو جورج" في العاصمة السورية دمشق بجدرانها التي تحمل كتابات ويوميات وحكايات العديد من روادها عبر السنين.
ويقول أبو عصام، الذي افتتح والده الحانة منذ أكثر من 70 سنة، إنها تحمل "ذكريات" دمشق وسكانها.
تشتهر حانة "أبو جورج" في العاصمة السورية دمشق بجدرانها التي تحمل كتابات ويوميات وحكايات العديد من روادها عبر السنين.
ويقول أبو عصام، الذي افتتح والده الحانة منذ أكثر من 70 سنة، إنها تحمل "ذكريات" دمشق وسكانها.
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