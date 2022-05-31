روسيا تقول إنها عثرت على 4 ألغام تحت جثث 152 مقاتلا أوكرانيا وجدتها في شاحنة تبريد بمصنع آزوفستال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن الجيش الروسي اكتشف جثث 152 مقاتلاً أوكرانياً في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، وهو مستعد لتسليمها إلى كييف.

وأفادت الوزارة بأن "الجنود الروس اكتشفوا شاحنة تبريد"، أثناء عمليات البحث في مصنع الصلب، حيث تحصن أكثر من 2000 مقاتل أوكراني، لا سيما من فوج آزوف، لعدة أسابيع قبل استسلامهم للقوات الروسية في منتصف أيار/مايو.

وقالت الوزارة الروسية "في الشاحنة حيث نظام التبريد لم يكن يعمل، تم تخزين 152 جثة تعود لمقاتلين وجنود من القوات الأوكرانية"، مشيرةً إلى أنه عُثر أيضاً على "أربعة ألغام" تحت الجثث.

وأضافت أن "الجانب الروسي يخطط لإعادة الجثث التي عثر عليها في مصنع الصلب إلى المسؤولين الأوكرانيين"، لافتةً إلى أن موسكو لم تتلق أي طلب من كييف لاستعادة هذه الرفات.

وتعذر التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

استسلم آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول، المتحصنين في مصنع الصلب الضخم في آزوفستال، للقوات الروسية بين 16 و20 أيار/مايو، بعد قتال عنيف استمر ثلاثة أشهر.

ويأسر الروس حالياً نحو 2500 مقاتل أوكراني، يعتزمون محاكمتهم كمجرمي حرب.