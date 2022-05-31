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العالم

منظمة الصحة العالمية تكشف عن أدوات السيطرة الممكنة حاليا لاحتواء جدري القرود

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
فيروس جدري القرود
فيروس جدري القرود   -   حقوق النشر  AP/CDC

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن احتواء انتشار جدري القرود تماما، مضيفة أن هدفها هو وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر إلى أقصى حد ممكن.

وأضافت في بيان "من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة (على التفشي)- ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية- متاحة على الفور أو على نطاق واسع للدول".

ورصد أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.