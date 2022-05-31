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العالم

منظمة الصحة العالمية: التدخين يقتل 8 ملايين شخص يوميا

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بقلم:  يورونيوز
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صورة أرشيفية لمدخن سجائر
صورة أرشيفية لمدخن سجائر   -   حقوق النشر  AFP

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التدخين يتسبب في وفاة ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص يوميا وذلك في اليوم العالمي للامتناع عن استهلاك التبغ.

وأكد روديغر كريش، مدير تعزيز الصحة بالمنظمة، أن صناعة التبغ تضر بالبيئة بنفس قدر مخاطر التدخين على حياة البشر.

وقال: "يقتل التبغ حوالي 8 ملايين شخص كل يوم، كل عام، لكن هل عرفنا إنه يتسبب أيضًا في قتل حوالي 600 مليون شجرة، ,200000 هكتار من الأراضي و84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون و 22 مليار طن من المياه؟ هذا ما يكلفه نمو التبغ من خلال التخلص من النفايات والمخلفات التي ينتجها".

وطبقاً لكيرش، يتم التخلص من 4,5 تريليون عقب من أعقاب السجائر كل عام في أنهارنا ومحيطاتنا، حيث يلوث كل عقب سيجارة حوالي 100 لتر من الماء.

لكن الأمل في تقليل الأضرار الصحية البيئية يبقى كبيراً، حيث قالت منظمة الصحة إن حوالي 700 مليون من حوالي 1.3 مليار شخص مدخن في العالم يخططون للإقلاع عن التدخين، على الرغم من صعوبة الإقلاع عن إدمانه.