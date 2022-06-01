وزير الخارجية الأمريكي: أي هجوم تركي جديد على سوريا من شأنه "تقويض الاستقرار الإقليمي"

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء تركيا، وهي دولة حليفة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من هجوم عسكري في سوريا قائلا إنه سيعرّض المنطقة للخطر.

وحضّ تركيا على التزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع عام 2019، بعدما جدد الرئيس رجب طيب إردوغان تهديداته ب"تطهير" مدينتين في شمال سوريا من المقاتلين الأكراد.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ "القلق الكبير الذي يساورنا هو أن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي وأن يوفر للأطراف الفاعلة الخبيثة إمكانية لاستغلال عدم الاستقرار" مضيفا "إنه أمر نعارضه".

تعاونت الولايات المتحدة مع مقاتلين أكراد سوريين لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا التي دمّرتها الحرب.

لكنّ تركيا تعتبر أن المقاتلين الأكراد السوريين تابعين لحزب العمال الكردستاني المكوّن من انفصاليين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وتابع بلينكن "لا نريد رؤية أي شيء يعرّض للخطر الجهود التي بذلناها لإبقاء تنظيم الدولة الإسلامية في الصندوق الذي حبسناه فيه".