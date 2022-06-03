كندا تتهم القوات الجوية الصينية بسلوك خطير في المجال الجوي في آسيا

اتهمت كندا الخميس القوات الجوية الصينية بسلوك "غير محترف هدد سلامة" أفراد من الجيش الكندي في المجال الجوي الدولي في آسيا.

ونُشرت طائرات كندية في اليابان في إطار جهود تبذلها دول عدة لفرض احترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وأثناء الطيران، واجهت الطائرات الكندية طائرات عسكرية صينية حاولت بوضوح تغيير مسارها "دون احترام لمعايير السلامة الدولية"، حسبما جاء في بيان نشره الجيش الكندي مساء الأربعاء.

وقال البيان إنه في بعض الأحيان اضطر الطيارون الكنديون إلى تغيير مسارهم فجأة "لتجنب اصطدام محتمل مع الطائرات التي حاولت اعتراضهم"، مشيرا إلى أن الطائرات الصينية كانت أحيانا قريبة جدا إلى درجة أن طاقمها "كان واضحا للعيان".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الخميس "أشعر بقلق بالغ إزاء وقوع حوادث في هذه المنطقة من العالم".

وذكرت أن المحادثات الدبلوماسية بين كندا والصين استؤنفت قبل "نحو شهر ونصف شهر" فقط، بعد سنوات من التوتر.

كانت الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي تشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد تنفيذها سلسلة عمليات إطلاق صاروخية شملت صاروخا بالستيا عابرا للقارات.