شاهد: غارة جوية استهدفت شاحنة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في صحراء الأنبار

نشرت وزارة الدفاع العراقية لقطات لغارة جوية قالت إنها استهدفت أعضاء في ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وشاحنتهم في صحراء الأنبار، غربي البلاد.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل الإعلام استهداف شاحنة كانت بمثابة قاعدة متنقلة لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وكانت تستخدم لحمل أسلحة وذخائر للتنظيم.

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني بالوزارة أن المخابرات العسكرية العراقية كانت تراقب خلية تابعة للتنظيم المتطرف مختبئة في شاحنة صهريج على غرار تلك التي يستخدمها السكان المحليون الرعاة لنقل المياه في المنطقة.

وأضاف البيان أنه "بعمليات منفصلة نفذت استنادًا لمعلومات دقيقة لشُعب استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشرة، وباشراك قوةات تابعة لقيادة القوات البرية في الفرق أعلاه، أسفرت عن القبض على إرهابيين اثنين في سيطرتي الصقور مدخل الأنبار والرميلة في القائم وهما من المطلوبين للقضاء".

وأوضح البيان أن القوات الأمنية العراقية كانت تراقب الشاحنة لمدة أربعة أيام قبل قيامها بشن الغارة الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين ودمرت السيارة.