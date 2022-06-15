شاهد: ارتفاع أسعار الوقود في عدة دول اوروبية جرّاء الحرب في أوكرانيا

ارتفعت أسعار الطاقة والوقود إضافة إلى الغذاء بشكل عام في أنحاء أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

وتضاعف سعر زيت عباد الشمس في غضون شهرين.

وشهدت إيطاليا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الوقود، وقال ميشيل كاروس رئيس رابطة المستهلكين الإيطاليين إن سعر اللتر ارتفع إلى 2 يورو للتر الواحد، بالرغم من تدخل الحكومة الإيطالية بتخفيض ضرائب الغاز.

كما شهدت البوسنة التي تعتبر إحدى أفقر البلدان في أوروبا، ارتفاعًا مماثلًا في أسعار الوقود والغذاء، فيما لم تتمكن الحكومة من تقديم أي مساعدات أو تخفيضات في الضرائب.