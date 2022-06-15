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إيطاليا

شاهد: ارتفاع أسعار الوقود في عدة دول اوروبية جرّاء الحرب في أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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سائق يملأ شاحنته بالبنزين في محطة بنزين في لندن، بريطانيا.
سائق يملأ شاحنته بالبنزين في محطة بنزين في لندن، بريطانيا.   -   حقوق النشر  Frank Augstein/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ارتفعت أسعار الطاقة والوقود إضافة إلى الغذاء بشكل عام في أنحاء أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

وتضاعف سعر زيت عباد الشمس في غضون شهرين.

وشهدت إيطاليا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الوقود، وقال ميشيل كاروس رئيس رابطة المستهلكين الإيطاليين إن سعر اللتر ارتفع إلى 2 يورو للتر الواحد، بالرغم من تدخل الحكومة الإيطالية بتخفيض ضرائب الغاز.

كما شهدت البوسنة التي تعتبر إحدى أفقر البلدان في أوروبا، ارتفاعًا مماثلًا في أسعار الوقود والغذاء، فيما لم تتمكن الحكومة من تقديم أي مساعدات أو تخفيضات في الضرائب.

المصادر الإضافية • أ ب