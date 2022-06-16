"اشتقت لأموالهم".. تصريح "عفوي" للاعب الجزائري بلايلي يغضب الجماهير القطرية

أثار تصريح أدلى به مهاجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي الذي يلعب في صفوف نادي بريست الفرنسي حول قطر ردود فعل غاضبة من اللاعب الذي قال إنه "اشتاق لأموال قطر" التي لعب فيها عام 2020.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لبلايلي خلال تواجده بالعاصمة الدوحة من أجل المشاركة في المباراة الودية التي جمعت الفريق الجزائري بنظيره الإيراني يوم الأحد.

ويظهر في الفيديو بلايلي (30 عاما) وهو يتحدث رفقة عدد آخر من اللاعبين خلال حصة تدريبية بملعب الدوحة قبل أن يسأله أحد الزملاء "هل اشتقت إلى قطر و نادي قطر؟" وأجابه بلايلي "إشتقت لأموالهم".

ولعب بلايلي في صفوف نادي قطر الرياضي لسنتين (2020-2021) قبل أن ينتقل إلى نادي بريست الفرنسي بداية الموسم.

وأثارت تصريحات اللاعب المتوج بلقب بطل إفريقيا عام 2021 و كأس العرب عام 2021 مع المنتخب الجزائري غضب الجماهير القطرية والجزائرية على حد سواء.

حيث علق مغردون بالقول أن تصريحات اللاعب "غير مسؤولة" ولا تليق بلاعب دولي "محترف".

وذكرت صاحبة حساب "آية" أن كلام بلايلي كان سيضع الجزائر في موقف حرج لو تأهلت لكأس العالم المقبلة المقامة في قطر.

واعتبرت تصريحه "تافها و طفوليا".

فيما قال رشيد عليون إن "يوسف بلايلي أخطأ في كلامه تجاه ناديه السابق القطري لكن هذا هو يوسف..توقع منه كل شيء".

غير أن بعض المغردين الجزائريين كان لهم رأي آخر بعدما تداولوا تغريدات مدافعة عن بلايلي الذي سبق له اللعب لصالح نادي الاهلي السعودي قبل انتقاله لقطر وقال عدد منهم أن تصريحاته كانت عفوية وبدافع "المزاح" ولم يكن قصده "الإساءة لدولة قطر".

وذكر حساب كوكب الجزائر أن بلايلي "لاعب موهوب ووطني عنده انتماء كبير للجزائر ولم نشهد منه أي تصرف لا اخلاقي.. كان يمزح.. لو كان نبيها لعرف أن الخليجيين يحبون المجاملة والمدح لكنه فعل العكس ورد الفعل عنه سيكون قاسيا".

وتألق يوسف بلايلي في صفوف المنتخب الجزائري خلال السنوات الأخيرة، وشارك بشكل مباشر في تتويج بلاده بكأس إفريقيا للأمم في العام 2019 برصيد هدفين. كما سجل هدفين خلال منافسات كأس العرب في ديسمبر- كانون الأول الماضي.

لعب بلايلي في بدايته بنادي أهلي برج بوعريريج (الجزائر) ثم نادي مولودية وهران (الجزائر) ثم انضم إلى نادي اتحاد الجزائر قبل أن ينتقل إلى تونس حيث لعب مع نادي الترجي ثم الأهلي السعودي فنادي قطر الرياضي.

وفُسخ عقد بلايلي مع النادي القطري نهاية العام الماضي في أعقاب فوز المنتخب الجزائري على نظير القطري في منافسات كأس العرب، ووقع الرياضي الشاب مع نادي بريست مع بداية شهر فبراير/شباط إلى يونيو/ حزيران المقبل.