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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخصين بالرصاص داخل كنيسة في ولاية ألاباما الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز
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حاجز للشرطة قبالة المنطقة التي وقع فيها حادث إطلاق النار على كنيسة القديس ستيفنز الأسقفية في فيستافيا بألاباما.
حاجز للشرطة قبالة المنطقة التي وقع فيها حادث إطلاق النار على كنيسة القديس ستيفنز الأسقفية في فيستافيا بألاباما.   -   حقوق النشر  أ ب

قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار داخل كنيسة في إحدى ضواحي ولاية ألاباما مساء الخميس، مضيفة أن اثنين منهم توفيا قبل إلقاء القبض على مشتبه به. وقال الكابتن شين وير من دائرة شرطة فيستافيا هيلز في مؤتمر صحفي إن إطلاق النار وقع في كنيسة القديس ستيفن الأسقفية في فيستافيا هيلز. وأضاف "دخل مشتبه به وحيد اجتماع مجموعة صغيرة بالكنيسة وبدأ في إطلاق النار".

وقال وير إن مشتبها به، لم يتم الكشف عن هويته، اعتقل بعد الهجوم. ولم تذكر الشرطة أي تكهنات متعلقة بالهجوم.

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وذكر القس كيلي هودلو لقناة دبليو.في.تي.إم المحلية في مقابلة "إنها صدمة لمجتمعنا المحلي وليس الكنيسة فحسب". وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي من العاملين في الكنيسة.

المصادر الإضافية • رويترز