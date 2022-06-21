هل تحل قاعدة حميميم محل مطار دمشق بعد قصفه من قبل إسرائيل؟

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء تفعيل مطار اللاذقية الدولي للطيران المدني وهبوط طائرة مدنية قادمة من الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

تعتبر هذه الرحلة أول رحلة جوية دولية تهبط في مطار اللاذقية بعد سيطرة روسيا على المنشأة وتحويلها إلى قاعدة عسكرية باسم "حميميم" في سيبتمبر/ أيلول 2015.

ووفقا لوكالة فرانس برس تعتبر قاعدة حميميم موطنا مهما للطائرات العسكرية الروسية التي استخدمت لسنوات لشن عمليات قصف ضد معارضي بشار الأسد وأيضا لقصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية.

أضرار جسيمة بمطار دمشق

ويأتي تفعيل الحركة الجوية من مطار اللاذقية بعد الأضرار الفادحة التي ألحقت بمطار دمشق جراء غارة جوية إسرائيلية شنتها في 10 حزيران/يونيو.

وتسببت الغارة الإسرائيلية بأضرار جسيمة بالبنية التحتية والمدارج وجعل المدرج الرئيسي غير صالح للعمل.

تم تحويل معظم الرحلات الجوية إلى المطار الدولي في مدينة حلب، والتي كانت يوما مركز سوريا التجاري الرئيسي.

وقد تكون رحلة اليوم بداية لتحل القاعدة العسكرية محل مطار دمشق الذي قد يستغرق إصلاحه عدة أشهر.