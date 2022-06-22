الوكالة البريطانية للصحة توصي بتلقيح الرجال المثليين الأكثر "عرضة" للإصابة بفيروس جدري القرود

أوصت الوكالة البريطانية للصحة العامة الثلاثاء، بأن يتلقّى الرجال المثليين الذين يعتبرون "عرضة للخطر" لأن لديهم شركاء متعددين على سبيل المثال، لقاحا ضدّ جدري القردة، إذ إنهم الفئة الأكثر تأثرا بالموجة الحالية من هذا الوباء.

وأوضحت الوكالة "رغم أنه يمكن أي شخص أن يصاب بجدري القدرة، فإن البيانات الحالية تظهر مستويات أعلى لانتقال العدوى بين (على سبيل المثال لا الحصر) المثليين ومزدوجي الميول الجنسية".

ورغم أنّها ليست عدوى منقولة جنسياً، قد تنتقل عبر اتصال وثيق مثل العلاقة الجنسية.

وهذا الفيروس الذي ينتشر عادة في وسط إفريقيا وغربها، رصد الآن، بالإضافة إلى أوروبا، في أستراليا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، مع تسجيل أكثر من 2100 إصابة في المجموع خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 15 حزيران/يونيو.

وسجّلت المملكة المتحدة 793 إصابة حتى 16 حزيران/يونيو.

وهذا المرض المعروف منذ 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عاما لكنه أقل خطورة منه. وهو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات مصابة.

ويتسبب المرض في بادئ الأمر بارتفاع في درجة حرارة الجسم ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور. غالبا ما يكون حميدا ويشفى عموما بعد أسبوعين او ثلاثة أسابيع.