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القادة الأوروبيون يمنحون صفة مترشح لأوكرانيا ومولدافيا لعضوية التكتل وزيلينكسي يعتبر القرار تاريخيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعهما في كييف - أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعهما في كييف - أوكرانيا.   -   حقوق النشر  أ ب

وافق قادة الدول الأوروبية الـ27 الخميس على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مشيرا إلى "لحظة تاريخية" مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل.

وفي أول دود الأفعال، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره "لحظة فريدة وتاريخية" بعد موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح بلاده صفه مرشح لعضوية الاتحاد في غمرة الغزو الروسي.

وكتب زيلينسكي على تويتر "إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".

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تقدمت كييف بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي. كما تقدمت كل من مولدوفا وجورجيا بطلبين مماثلين.

المصادر الإضافية • أ ف ب