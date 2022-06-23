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إيران

تلفزيون: إيران تقيل رئيس مخابرات الحرس الثوري

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي - أرشيف
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي - أرشيف   -   حقوق النشر  STRINGER/AFP and Licensors

قال التلفزيون الإيراني الرسمي يوم الخميس إن إيران أقالت حسين طائب رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الذي شغل هذا المنصب لأكثر من 12 عاما.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري رمضان شريف في بيان إن "القائد الأعلى للحرس الثوري اللواء حسين سلامي عين محمد كاظمي رئيسا جديدا لدائرة استخبارات الحرس الثوري الإيراني".

وقال التلفزيون إن طائب عُين مستشارا للقائد الأعلى للحرس الثوري حسين سلامي.

كانت إسرائيل قد اتهمت إيران بتكليف طائب القيام بعمليات ضد المواطنين الإسرائيليين في تركيا، وفق معلومات أمنية إسرائيلية.
بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "إن إسرائيل جاهزة للرد بضربات قوية ضد أي مساس بمواطنيها، أينما كانوا".