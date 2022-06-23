تلفزيون: إيران تقيل رئيس مخابرات الحرس الثوري

قال التلفزيون الإيراني الرسمي يوم الخميس إن إيران أقالت حسين طائب رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الذي شغل هذا المنصب لأكثر من 12 عاما.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري رمضان شريف في بيان إن "القائد الأعلى للحرس الثوري اللواء حسين سلامي عين محمد كاظمي رئيسا جديدا لدائرة استخبارات الحرس الثوري الإيراني".

وقال التلفزيون إن طائب عُين مستشارا للقائد الأعلى للحرس الثوري حسين سلامي.

كانت إسرائيل قد اتهمت إيران بتكليف طائب القيام بعمليات ضد المواطنين الإسرائيليين في تركيا، وفق معلومات أمنية إسرائيلية.

بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "إن إسرائيل جاهزة للرد بضربات قوية ضد أي مساس بمواطنيها، أينما كانوا".