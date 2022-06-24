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أفغانستان

فيديو: إنهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال القوي الذي ضرب جنوب أفغانستان

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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الصلاة على أحد ضحايا زلزال أفغانستان
الصلاة على أحد ضحايا زلزال أفغانستان   -   حقوق النشر  Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

قال مسؤول أفغاني كبير يوم الجمعة إن السلطات أنهت البحث عن ناجين بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.

وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم وزارة الكوارث لرويترز إن نحو عشرة آلاف منزل دمرت جزئيا أو كليا في الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء في منطقة نائية من البلاد.

ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم وجرح أكثر من 1500 آخرين في زلزال قوي ناهزت قوته ست درجات على عمق 10 كيلومترات وضرب منطقة حدودية نائية فى جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء-الأربعاء الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا المجتمع الدولي إلى "المساعدة في دعم مئات العائلات المتضررة من هذه الكارثة" في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بالفعل "من آثار سنوات من النزاع والصعوبات الاقتصادية والجوع".