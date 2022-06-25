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إيران

إيران تقول ستواصل تطوير نشاطها النووي حتى يغير الغرب "سلوكه غير القانوني"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وكالة الطاقة النووية.
وكالة الطاقة النووية.   -   حقوق النشر  رويترز

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله في اجتماع مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن إيران ستواصل تطوير برنامجها النووي إلى أن يغير الغرب "سلوكه غير المشروع".

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وقال شمخاني "إجراءات إيران الانتقامية في المجال النووي هي مجرد ردود قانونية تتسم بالعقلانية على الممارسات الأحادية الأمريكية والتقاعس الأوروبي وسوف تستمر طالما لم تتغير ممارسات الغرب غير القانونية". ولم يذكر شمخاني تفاصيل عن الممارسات التي يعنيها.

المصادر الإضافية • رويترز