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الولايات المتحدة الأمريكية

لأول مرة منذ 100 عام .. روسيا تتخلف عن سداد ديونها بحسب وكالة موديز

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بقلم:  يورونيوز
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
وكالة موديز للتصنيف الائتماني   -   حقوق النشر  Mark Lennihan/AP

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها مائة مليون دولار. ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة عقوبات غربية أدت إلى زيادة عزلة روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وعلى ما يبدو، فقد خسرت روسيا آخر طريقة لتسديد قروضها بالعملات الأجنبية بعدما ألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي استثناء كان يسمح للمستثمرين الأميركيين بتلقي دفعات من موسكو.

وقالت "موديز" "في 27 حزيران/يونيو، "لم يحصل أصحاب الديون السيادية الروسية على قسائم مدفوعات لسندات باليورو بقيمة 100 مليون دولار بحلول انقضاء فترة الإعفاء البالغة 30 يوما، وهو ما نعتبره تخلّفا عن السداد بموجب تعريفنا".

وقالت الوكالة في بيانها الصادر في وقت متأخر من يوم الاثنين "يرجّح بأن يتم التخلّف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية".

وأوضحت موسكو الاثنين أن "لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلّف عن السداد" إذ أن الدفعات لم تصل إلى الدائنين نتيجة "أفعال قامت بها أطراف ثالثة".

يعود تاريخ آخر تخلف روسي عن سداد الديون الخارجية إلى عام 1918 حينما قرر الزعيم البلشفي فلاديمير لينين عدم الاعتراف بالقروض التي أخذها النظام القيصري السابق.

المصادر الإضافية • أ ف ب