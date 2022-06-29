شاهد: أول امرأة سعودية تحصل على رخصة "مدرب أوتوكروس" وتزاول نشاطها في الرياض

بعد منح السعودية النساء رخص قيادة السيارات الذي أنهى حظراً مفروضاً منذ عقود على المرأة وقيادة السيارة، برزت عدة سيدات سعوديات في مجالات مختلفة كانت في السابق محظورة عليهن. أفنان المرجلاني من بين النساء السعوديات اللواتي اخترن طريقا مختلفا عن أسلافها لتصبح أول امرأة سعودية تحصل على شهادة مدرب أوتوكروس.

تدرب أفنان المرجلاني طالباتها، تغريد والشيخة على حلبة ديراب في العاصمة السعودية الرياض. وتقول المرغلاني "التحدي الذي يواجهه السائق هو أنه يسابق الزمن". وتضيف أن تدريب الأوتوكروس يمكن أن يساعد النساء على مواجهة مخاوفهن من القيادة ويزيد من ثقتهن.

شيخة، إحدى طالبات أفنان، شعرت وكأنها تجلس في مكان سائق المركبة المرة الأولى التي انضمت فيها إلى التدريب على الحلبة. وتشير شيخة أنه منذ ذلك الوقت الأمر أصبح مختلفا تماما وتؤكد "لقد اختفى الآن خوفي من السيارات".

فكرة خوض تجربة في مجال قيادة مركبات أوتوكروس لم تكن ممكنة قبل العام 2018. ولكن بعد قرار السعودية رفع الحظر عن قيادة النساء تغيرت الأمور.

في هذا السياق تلفت أفنان بقولها "ذات مرة، شاركت في سباق الكارتينغ بعد أن سُمح للمرأة بالقيادة. شعرت حينها أن لدي مهارة وأردت تجربتها. لقد كانت تجربة رائعة وقلت في نفسي، لماذا لا أحاول تعلم السباق؟ لذلك تدربت وانتقلت من الكارتينغ إلى الأوتوكروس."

الأتوكروس هو رياضة سباق سيارات تقوم بالأساس على تسابق السيارات داخل مضمار، تحدد مساحته بشكل مسبق ويزود بالكثير من العوائق لدفع السائقين للقيام بحركاتهم الخاصة والتنقل داخل الحلبة والوصول إلى خط النهاية في أقل وقت ممكن.

تعتبر رياضة الأوتوكروس حديثة نسبيا، لكنها نمت بشكل كبير في العالم، كما تبنتها شركات عديدة، وأنشأت عدة فعاليات تقوم على هذا النوع من السباقات، ويمكن إيجاد الكثير من الحلبات المختصة في مسابقات الأوتوكروس في منطقة الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة الأمريكية.