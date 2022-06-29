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إسرائيل
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إرجاء حل البرلمان الإسرائيلي إلى الخميس

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بقلم:  يورونيوز
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وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يحضر جلسة في الكنيست القدس
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يحضر جلسة في الكنيست القدس   -   حقوق النشر  AP Photo

أرجئ إلى الخميس حل البرلمان الإسرائيلي الذي كان مقررا مساء الأربعاء، كما أكد مصدران لوكالة فرانس برس معلومات أوردتها الصحف الإسرائيلية.

وكان نواب إسرائيليون يعتزمون تبني مجموعة من القوانين يومي الثلاثاء والأربعاء قبل حل البرلمان مساء الأربعاء وبالتالي إجراء انتخابات مبكرة جديدة. لكن المناقشات كانت ما زالت مستمرة مساء الأربعاء وأرجئ التصويت على حل البرلمان حتى الخميس، وفق المصادر نفسها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم نفتالي بينيت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يترشّح للانتخابات المقبلة، قبل وقت قصير من حل البرلمان الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام انتخابات جديدة في الخريف.

وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته لنواب حزبه يمينا، "نيته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة" كما أوضح الناطق باسمه للصحافة في رسالة قصيرة بالعبرية، قبل ساعات قليلة من حل الكنيست.

أنهى ائتلاف بينيت الذي شكل في حزيران/يونيو 2021 والذي كان متباينا أيديولوجيا من اليمين والوسط بالإضافة إلى حزب عربي إسرائيلي إسلامي في خطوة غير مسبوقة، فترة طويلة من الجمود السياسي في إسرائيل وحقبة بنيامين نتانياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء طيلة 12 عاما.

لكن بعد عام واحد، فقد التحالف أغلبيته وأعلن بينيت الأسبوع الماضي عزمه على حل البرلمان للدعوة إلى انتخابات جديدة.

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وبحل البرلمان وفض ائتلاف بينيت سينصب وزير الخارجية يائير لبيد رئيسا للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

المصادر الإضافية • أ ف ب