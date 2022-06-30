الرئيس شي جينبينغ يصل إلى هونغ كونغ في الذكرى ال25 لإعادتها إلى الصين

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى هونغ كونغ الخميس لحضور الاحتفالات بذكرى مرور 25 عاما على عودة المدينة إلى السيادة الصينية على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.

ووصل شي الذي يقوم بأول زيارة له خارج بر الصين الرئيسي منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19، في قطار سريع.

وأشاد الزعيم الصيني شي جينبينغ الخميس ب"الولادة الجديدة من النار" لهونغ كونغ وقال شي "بعد العواصف، تولد هونغ كونغ من جديد من النار وتظهر بحيوية كبيرة". وأضاف أن "الوقائع أثبتت أن مبدأ بلد واحد ونظامان مليء بالحيوية".

وأكد بعد وصوله "خلال الفترة المنصرمة عرفت هونغ كونغ أكثر من اختبار خطر وتجاوزت أكثر من خطر وتحد".

وقال شي "بعد العواصف، تولد هونغ كونغ من جديد من النار وتظهر بحيوية كبيرة".