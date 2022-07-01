روسيا تقصف أوديسا والمفوضية الأوروبية تدعو كييف إلى الإسراع في إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد

روسيا تقصف أوديسا والمفوضية الأوروبية تدعو كييف إلى الإسراع في إقرار إصلاحات لمكافحة الفسادمحادثة
قتل 17 شخصاً في ضربات استهدفت مباني في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا بحسب كييف، في حين استعاد الجيش الأوكراني من الروس جزيرة صغيرة استراتيجية للسيطرة على الطرقات البحرية.
وقالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية ان صاروخاً أطلق من "طائرة استراتيجية" أسفر عن سقوط "14 قتيلا و30 جريحاً بينهم ثلاثة أطفال".
وتواصل روسيا شنّ هجوم واسع في منطقة دونباس، حيث أصبحت تسيطر بشكل شبه نهائي على منطقة لوهانسك، التي اعترفت موسكو بها جمهورية مستقلة، قبيل الغزو بساعات، في 23 شباط/فبراير.
وفي كلمته الليلية المعتادة، أقر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن الوضع يبقى "صعباً للغاية" في مدينة ليسيتشانسك الواقعة في حوض دونباس الصناعي في شرق أوكرانيا حيث يتركز الجزء الأكبر من المعارك.
وفي خيرسون جنوبا، ضربت مروحيات أوكرانية "تجمعاً للقوات والعتاد العسكري للعدو" قرب بلدة بيلوزيركا على ما أفاد الجيش الأوكراني الجمعة. وأوضح المصدر نفسه أن الهجوم أسفر عن سقوط "35 قتيلاً" في صفوف الجنود الروس وأدى إلى تدمير دبابتين وعدة مدرعات أخرى.
رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو أوكرانيا إلى الإسراع في الإصلاحات لمكافحة الفساد
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، هذا الجمعة، السلطات الأوكرانية إلى الإسراع في إقرار الإصلاحات التي من شأنها أن تسهم في مكافحة الفساد.
وتحدثت رئيسة أكبر سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي أمام مجلس النواب الأوكراني عبر الفيديو.
ونقلت رويترز عن فون دير لايين قولها إن أوكرانيا "لديها الآن طموح أوروبي واضح، وهي مرشحة للانضمام إلى التكتل، الأمر الذي لم يكن يمكن تخيله منذ 5 أشهر".
واشنطن: لا دليل على أن بكين تقدم دعماً عسكرياً لروسيا حتى الآن
قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها لم ترَ أن الصين تتهرب من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لدعم موسكو، كما أنها لم تسجل أن بكين قدمت مساعدات عسكرية للجيش الروسي الذي يخوض معارك شرسة في شرق أوكرانيا خاصة.
وقال مسؤول كبير في إدارة البيت الأبيض، رفض الكشف عن اسمه، لروتيرز إن الصين لم تقدم دعماً مادياً لروسيا حتى الآن.
وكانت وزارة التجارة الأميركية أضافت الثلاثاء الفائت خمس شركات صينية إلى القائمة السوداء التجارية، بعد مزاعم أن تلك الشركات قدمت دعماً عسكرية للجيش الروسي والصناعات العسكرية الروسية.
وكانت الولايات المتحدة حذرت مراراً من دعم بكين لموسكو ولكن المسؤولين الأميركيين يقولون حتى الآن إنهم لم يروا دعماً من هذا القبيل.
17 قتيلاً على الأقل بغارة جوية روسية على مبنى سكني في أوديسا الأوكرانية
قتل 17 شخصاً على الأقل في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي فجر الجمعة.
وقال المتحدّث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا سيرغي براتشوك إنّ "عدد القتلى في الهجوم الصاروخي على المبنى السكني ارتفع إلى 17".
وأضاف أنّ الصاروخ أطلقته "طائرة استراتيجية" من سماء البحر الأسود.
وبحسب المتحدّث فإنّ "الصاروخ أصاب مبنى سكنياً من تسع طبقات يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر" التي تبعد حوالى 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا.
وفي بادئ الأمر أعلنت فرق الإسعاف أنّ القصف أسفر عن سقوط ستة قتلى وسبعة جرحى، بينهم ثلاثة أطفال، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى عشرة.