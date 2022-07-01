روسيا تقصف أوديسا والمفوضية الأوروبية تدعو كييف إلى الإسراع في إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد

قتل 17 شخصاً في ضربات استهدفت مباني في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا بحسب كييف، في حين استعاد الجيش الأوكراني من الروس جزيرة صغيرة استراتيجية للسيطرة على الطرقات البحرية.

وقالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية ان صاروخاً أطلق من "طائرة استراتيجية" أسفر عن سقوط "14 قتيلا و30 جريحاً بينهم ثلاثة أطفال".

وتواصل روسيا شنّ هجوم واسع في منطقة دونباس، حيث أصبحت تسيطر بشكل شبه نهائي على منطقة لوهانسك، التي اعترفت موسكو بها جمهورية مستقلة، قبيل الغزو بساعات، في 23 شباط/فبراير.

وفي كلمته الليلية المعتادة، أقر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن الوضع يبقى "صعباً للغاية" في مدينة ليسيتشانسك الواقعة في حوض دونباس الصناعي في شرق أوكرانيا حيث يتركز الجزء الأكبر من المعارك.

وفي خيرسون جنوبا، ضربت مروحيات أوكرانية "تجمعاً للقوات والعتاد العسكري للعدو" قرب بلدة بيلوزيركا على ما أفاد الجيش الأوكراني الجمعة. وأوضح المصدر نفسه أن الهجوم أسفر عن سقوط "35 قتيلاً" في صفوف الجنود الروس وأدى إلى تدمير دبابتين وعدة مدرعات أخرى.