سانوفي تطلق علامة تجارية عالمية لأدوية غير هادفة للربح منها الإنسولين

لتعتزم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي طرح 30 دواء من أدويتها، بما في ذلك الأنسولين، على أساس غير ربحي في 40 دولة من الدول منخفضة الدخل، في خطوة أولى من خطتها الرامية إلى زيادة الوصول إلى أدويتها في جميع أنحاء العالم.

وسيتم توفير الأدوية تحت اسم العلامة التجارية الجديدة "إمباكت"، وهي جزء من وحدة الصحة العالمية التابعة لسانوفي التي أطلقت العام الماضي، وتقع خارج نطاق الأعمال التجارية.

وقالت سانوفي إن الخطة تشمل أيضا صندوق إمباكت بقيمة 25 مليون دولار، الذي سيخصص لدعم شركات الرعاية الصحية المحلية الناشئة وتوفير التدريب على استخدام الأدوية.

والأدوية المطروحة مدرجة بالفعل في قائمة الأدوية الضرورية لمنظمة الصحة العالمية، وقد جرى تحديد الأنسولين على وجه الخصوص من قبل المنظمة كدواء منقذ للحياة لمرضى السكري يصعب الوصول إليه في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، حيث يزداد عبء المرض.

وتشمل القائمة أيضا أدوية غير مشمولة ببراءات اختراع لعلاج السرطان، وارتفاع ضغط الدم والملاريا والسل، وأمراض أخرى. ولم تقدم سانوفي تفاصيل عن تأثير المبادرة الجديدة فيما يتعلق بخفض أسعار الأدوية.

وتوجد البلدان المستهدفة بهذه المبادرة بصورة رئيسية في أفريقيا، ومنها النيجر وزيمبابوي. كما تشمل المبادرة بلدانا متضررة من الصراعات مثل سوريا، وبعض الدول الآسيوية بما في ذلك كمبوديا وميانمار.