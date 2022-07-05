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السودان

قوى الحرية والتغيير ترفض اعلان البرهان وتدعو السودانيين لمواصلة التظاهر

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لاحتجاجات في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري
صورة أرشيفية لاحتجاجات في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري   -   حقوق النشر  Marwan Ali/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

رفضت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها الاثنين ووصفتها بأنها "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي"، ودعت الشعب السوداني لمواصلة التظاهر.

وأفاد الائتلاف في بيان الثلاثاء أن "قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعا الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي".

المصادر الإضافية • أ ف ب