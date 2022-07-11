وزير المالية الإسرائيلي يسعى لإنشاء سوق مشتركة في الشرق الأوسط تشمل السعودية

قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم، الإثنين، إنه يأمل أن تقود زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة هذا الأسبوع إلى إنشاء سوق مشتركة بالشرق الأوسط تشمل السعودية.

وسيبدأ بايدن جولة في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل يوم الأربعاء ثم يتوجه بعدها إلى السعودية.

ورداً على سؤاله خلال مؤتمر عما يتوقع أن ينتج عن زيارة بايدن، قال ليبرمان "إنشاء سوق جديدة مشتركة في الشرق الأوسط".