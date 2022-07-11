English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إسرائيل
عاجل

وزير المالية الإسرائيلي يسعى لإنشاء سوق مشتركة في الشرق الأوسط تشمل السعودية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان   -   حقوق النشر  Menahem Kahana/Pool via AP

قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم، الإثنين، إنه يأمل أن تقود زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة هذا الأسبوع إلى إنشاء سوق مشتركة بالشرق الأوسط تشمل السعودية.

وسيبدأ بايدن جولة في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل يوم الأربعاء ثم يتوجه بعدها إلى السعودية.

ورداً على سؤاله خلال مؤتمر عما يتوقع أن ينتج عن زيارة بايدن، قال ليبرمان "إنشاء سوق جديدة مشتركة في الشرق الأوسط".