رئيس وزراء سريلانكا يؤكد أن رئيس البلاد سيستقيل والحكومة أيضاً

قال مكتب رئيس وزراء سريلانكا الإثنين إن الرئيس جوتابايا راجاباكسه أبلغ رئيس الوزراء، رانيل فيكريمسينجه، بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق.

وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجاباكسه سيستقيل يوم الأربعاء بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.

وأعلن مكتب رئاسة الوزراء أيضاً أن الحكومة بأكملها ستستقيل بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب وذلك في إطار مساعي السلطات لحل أزمة سياسية ناجمة عن أزمة اقتصادية عميقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنجه الذي عرض بالفعل تقديم استقالته في وقت سابق "كل الوزراء الذين شاركوا في المناقشات اتفقوا -على أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب - سيكونون مستعدين لتسليم مسؤولياتهم إلى تلك الحكومة".

وكان رئيس البرلمان أعلن في وقت سابق أن راجاباكسه سيستقيل يوم الأربعاء بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.