أنظمة الدفاع الجوي لكأس العالم في قطر تنعش صادرات الأسلحة السويسرية

قالت وزارة الاقتصاد السويسرية إن صادرات سويسرا من الأسلحة ارتفعت بأكثر من 40 بالمئة لتصل إلى 516 مليون فرنك سويسري في النصف الأول من العام الحالي، من بينها 159.8 مليون فرنك سويسري من مبيعات أنظمة الدفاع الجوي إلى قطر لحماية استادات كأس العالم لكرة القدم.

وبعد قطر، كان أكبر خمسة مشترين هم الدنمارك والسعودية وألمانيا وبوتسوانا.

وكانت صحيفة سويسرية نشرت تقريراً في حزيران-يونيو الفائت جاء فيه أن البلاد أنجزت أكبر صفقة أسلحة منذ سنوات مع قطر التي اشترت نظامي دفاع جوي بلغ سعرهما نحو 216.6 مليون دولار أميركي.

وانتقد معارضون في البرلمان موافقة الحكومة السويسرية آنذاك على الصفقة بالنظر إلى أن قطرت اتهمت بانتهاك حقوق العمال الذين عملوا في مشاريع بناء الاستادات، حيث قضى 6.500 بينهم بحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان في تحقيق استقصائي.

ولا تبيع سويسرا أنظمة جديدة إلى السعودية حتى تتجنب استخدامها في حرب اليمن. وشملت المبيعات إلى الرياض هذا العام قطع غيار وذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي.

وتعرضت سويسرا أيضاً لانتقادات بسبب بيع أسلحة إلى البرازيل.

ومنذ 2016 يشهد قطاع الصناعات العسكرية السويسرية ازدهاراً حيث أبرمت البلاد صفقات بقيمة 910 ملايين يورو في 2020 بحسب ما يقوله موقع "سويس إنفو" السويسري.