حزب العمال البريطاني سيقدم اقتراحا لإجراء تصويب بحجب الثقة الثلاثاء

قال مصدر في حزب العمال إن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا سيقدم اقتراحا لإجراء تصويب بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الثلاثاء، مع توقع إجراء التصويت يوم الأربعاء.

ويعني اقتراح حجب الثقة أن المشرعين من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان يمكنهم التصويت على ما إذا كانت الحكومة، برئاسة جونسون في الوقت الحالي، يجب أن تستمر في المنصب. وإذا خسرت الحكومة التصويت، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات وطنية.