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الولايات المتحدة الأمريكية

ناسا تكشف عن أعمق صورة للكون على الإطلاق وبايدن يحتفل بالإنجاز

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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أعمق صورة للكون على الإطلاق يتمّ التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب آلاف المجرات التي تشكّلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة
أعمق صورة للكون على الإطلاق يتمّ التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب آلاف المجرات التي تشكّلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة   -   حقوق النشر  AP Photo vis NASA

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الإثنين أعمق صورة للكون على الإطلاق يتمّ التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب آلاف المجرّات التي تشكّلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إنّ هذه الصورة العلمية والملوّنة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثّل يوماً "تاريخياً".

AP Photo
الرئيس جو بايدن خلال إحاطة من مسؤولي ناسا حول الصور الأولى من تلسكوب الفضاء ويب. مجمع البيت الأبيض، الاثنين، 11 يوليو، 2022.AP Photo

ونشرت هذه الصورة بعد ستّة أشهر من إطلاق جيمس ويب، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق.

وقالت ناسا إنّ هذه الصورة هي "الأكثر عمقاً والأكثر وضوحاً التي تُلتقط للكون حتى اليوم".

ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكنّ التلسكوب جيمس ويب مجهّز بتقنيات تمكّنه من ذلك.

وتظهر في الصورة التي نشرتها ناسا آلاف المجرّات التي تشكّلت بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون.

ومن المقرّر أن تنشر ناسا الثلاثاء صوراً أخرى التقطها التلسكوب نفسه وذلك خلال حفل ينتظره بفارغ الصبر عشّاق الفضاء حول العالم.