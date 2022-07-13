تعرف على أفضل عشر مدن في العالم لعام 2022... واحدة منها عربية

بعد مرور أكثر من عامين على الإغلاق المتقطع الذي فرضته الحكومات للحد من انتشار وباء كورونا، يعتبر عام 2022 عاما استثنائيا بكل المقاييس إذ يسارع الجميع إلى اختيار وجهته المفضلة لقضاء عطلة الصيف.

عادت الحياة إلى شوارع المدن السياحية حول العالم لاستقبال ضيوفها الجدد في المطاعم والمتاحف وأماكن الترفيه بكل أنواعها. كما تعتبر مبادرات الاستدامة والسلامة والنقل العام من العوامل المهمة في التصنيف.

وككل عام، قامت مجموعة "تايم أوت" (Time Out) الإعلامية بدراسة استقصائية شارك فيها حوالي 20 ألف شخص من كل أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المحررين العالميين، للكشف عن تصنيف نهائي يضم سلسلة لأفضل المدن في العالم لعام 2022.

إدنبرة.. عاصمة اسكتلندا

احتلت مدينة إدنبرة صدارة القائمة لعام 2022 وذل بفضل مهرجاناتها وأحداثها الفنية الصاخبة والاختيارات المتنوعة التي تنتظر عشاق الأكل والحياة الليلية. كما أشاد عدد من المشاركين في التقييم إلى سحر المشي في شوارع المدينة.

شيكاغو الأمريكية

تأتي مدينة شيكاغو الأمريكية في المرتبة الثانية ضمن القائمة بعد العاصمة الأسكتلندية بفضل التعليقات الإيجابية الكثيرة حول الحياة الليلية في مدينة لا تنام، فضلا عن حيازتها على لقب المدينة الأكثر تسلية في العالم، بحسب سكانها المحليين.

ميديلين.. ثاني أكبر مدن كولومبيا

احتلت مدينة ميديلين المركز الثالث في قائمة أفضل المدن لهذا العام. وقد تصدرت اختيارات السياح في كل أنحاء العالم بفضل مؤشر الأكل والشرب والحفلات وروح المجتمع داخلها.

غلاسكو.. أكبر مدن اسكتلندا

يبدو أن اسكتلندا حازت على النصيب الأكبر في لائحة المدن التي تم اختيارها. إذ أشادت مجموعة "تايم أوت" بخيارات الطعام المتنوعة والأجواء الاجتماعية الودية والمساحات الخضراء الشاسعة في مدينة غلاسكو.

أمستردام.. مدينة الدراجات

احتلت مدينة أمستردام المرتبة الخامسة ضمن القائمة وتشتهر بكونها المدينة الأكثر ملاءمة للدراجات الهوائية في العالم.

مراكش.. المدينة الحمراء

احتلت مراكش المغربية أو "المدينة الحمراء" المرتبة السابعة لتكون المدينة العربية الوحيدة في قائمة أفضل 10 مدن في العالم، حسب مؤشر مجلة "تايم أوت" التي وصفتها بأنها "بوتقة انصهار دولية"، وذكرت أن الإغلاق بسبب الأزمة الصحية لم يمنع رواد الأعمال المحليين من فتح متاجر ومطاعم جديدة ورائعة.

وفيما يلي ترتيب المدن العشرة الأفضل في العالم لعام 2022 وفق مجلة "تايم أوت:

1. ادنبره، اسكتلندا

2. شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية

3. ميديلين، كولومبيا

4. غلاسكو، اسكتلندا

5. أمستردام، هولندا

6. براغ، جمهورية التشيك

7. مراكش، المغرب

8. برلين، ألمانيا

9. مونتريال، كندا

10. كوبنهاغن، الدنمارك