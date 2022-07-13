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إسرائيل

شاهد: لحظة وصول بايدن إلى إسرائيل في أول زيارة له كرئيس للشرق الأوسط

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأمريكي جو بايدن عند وصوله إسرائيل 13/07/2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن عند وصوله إسرائيل 13/07/2022   -   حقوق النشر  Evan Vucci/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي يوم الأربعاء، في إطار أول زيارة يقوم بها كرئيس للشرق الأوسط. وكان في استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الوزراء الإسرائيلي البديل نفتالي بينيت.

وأقيم استقبال رسمي في المطار، وسيتلقى بايدن إحاطة حول أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" و "الشعاع الحديدي".

بعد الاستقبال سيتوجه بايدن لاحقًا إلى القدس لحضور حفل وضع إكليل من الزهور في ياد فاشيم، النصب التذكاري الإسرائيلي لضحايا الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية.

 سيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين قبل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة في الضفة الغربية. بعد ذلك، يتوجه بايدن إلى المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع، حيث سيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي، التي تجمع القادة العرب من المنطقة.