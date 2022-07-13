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إسرائيل

شاهد: وزير الدفاع الإسرائيلي يستعرض أنظمة دفاع بلاده أمام الرئيس الأمريكي بايدن

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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جو بايدن إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي 13/07/2022
جو بايدن إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي 13/07/2022   -   حقوق النشر  AP Photo

اصطحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء يائير لبيد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قسم في مطار بن غوريون في تل أبيب، يضم أنظمة الدفاع الإسرائيلية. وتجول بايدن في المعرض والتقط بعض الصور مع المسؤولين الإسرائيليين.

وتعهد بايدن، الذي ستأخذه جولته الإقليمية الأولى منذ توليه منصبه إلى المملكة العربية السعودية بتقديم دعم قوي لإسرائيل، التي أقامت علاقات مع العديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة وتأمل أن تفعل ذلك مع الرياض أيضًا.