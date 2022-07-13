شاهد: وزير الدفاع الإسرائيلي يستعرض أنظمة دفاع بلاده أمام الرئيس الأمريكي بايدن

اصطحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الوزراء يائير لبيد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قسم في مطار بن غوريون في تل أبيب، يضم أنظمة الدفاع الإسرائيلية. وتجول بايدن في المعرض والتقط بعض الصور مع المسؤولين الإسرائيليين.

وتعهد بايدن، الذي ستأخذه جولته الإقليمية الأولى منذ توليه منصبه إلى المملكة العربية السعودية بتقديم دعم قوي لإسرائيل، التي أقامت علاقات مع العديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة وتأمل أن تفعل ذلك مع الرياض أيضًا.