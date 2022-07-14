رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن وزارة الصحة أعلنت يوم الخميس رصد أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في العاصمة الرياض لشخص عائد من خارج المملكة.

وأضافت الوكالة نقلا عن الوزارة، أن الحالة تخضع للرعاية الطبية، كما جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء الفائت عن تسجيل حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم، أي بزيادة 50 بالمئة على الأقل مقارنة بالتعداد السابق الصادر في 22 حزيران/يونيو.

ورأت منظمة الصحة الأسبوع الماضي، أن تفشي جدري القردة، رغم أنه يثير قلقاً بالغاً، "لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

هذا المرض المعروف منذ 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عاما لكنه أقل خطورة منه. وهو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات مصابة.

يتسبب المرض في بادئ الأمر بارتفاع في درجة حرارة الجسم ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور. وهو يكون في أكثر الأحيان حميدا ويُشفى المريض عموما بعد أسبوعين او ثلاثة أسابيع.