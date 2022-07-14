الولايات المتحدة والهند وإسرائيل والإمارات تعلن مجموعة مشاريع مشتركة في حقول الطاقة والأمن الغذائي

أعلن قادة كل من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والهند والإمارات، الخميس، عن مجموعة ضخمة من المشاريع المشتركة في حقول الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.

وعقد الزعماء الأربعة قمة افتراضية (عبر الفيديو) ثم ما لبثت أن تحولت إلى جلسة مغلقة بين المسؤولين الأربعة، وتاتي القمة وسط زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل حالياً.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، وبايدن إن "الدول الأربع تهدف إلى تسخير حيوية مجتمعاتنا وروح المبادرة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المشتركة والمبادرات الجديدة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي".