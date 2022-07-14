الرئيس التونسي يكرّم "وزيرة السعادة" أنس جابر ويقلدها الصنف الأول من وسام الاستحقاق للرياضة

كرّم الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس نجمة كرة المضرب أنس جابر بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي إثر تحقيقها انجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء "تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

وأضاف البيان "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

"وزيرة السعادة" أول عربية وإفريقية تصل إلى نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب

وأصبحت جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول إفريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

وقالت جابر التي تراجعت هذا الأسبوع في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" من المركز الثاني إلى الخامس لعدم احتساب نقاط ويمبلدون اعتراضاً من قبل الرابطة على حظر مشاركة الروس والبيلاروس في البطولة الإنكليزية على خلفية غزو أوكرانيا، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية اثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

وينتظم الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لجابر التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.

وكان أوّل نجاح دولي لجابر في فئة الناشئات خلال بطولة رولان غاروس الفرنسية عندما أحرزت اللقب.

تدرّبت جابر في ملاعب الفنادق خلال طفولتها، ثم مع الفتيان، قبل أن تحطّم الحواجز وتقف على بعد خطوة السبت في ويمبلدون من لقب أول بطولة كبرى في كرة المضرب، مهدرة سابقة للاعبات العرب والإفريقيات.

وحققت جابر الإنجاز تلو الآخر، إذ باتت أوّل لاعبة عربية تصل الدور ربع النهائي في بطولة كبرى في استراليا المفتوحة 2020، أول عربية متوّجة بدورة احترافية في برمنغهام 2021، الأولى عربياً بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي وأوّل متوّجة بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في أيار/مايو الماضي.