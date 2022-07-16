بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي خلال قمة عربيةمحادثة
من المقرّر أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن أسعار النفط المتقلبة خلال اجتماع قمة مع قادة دول عربية السبت في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ويضم لقاء القمة هذا قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان.
وكان بايدن قد وصل الجمعة إلى السعودية التي تعهّد خلال حملته الانتخابية الرئاسية بأن يجعلها دولة "منبوذة" على خلفية سجلها الحقوقي، واجتمع بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.
وكان وبايدن وصل في رحلة مباشرة إلى مطار جدة منطلقاً من إسرائيل.
وفي بيان مشترك أكد الطرفان السعودي والأمريكي أهمية عدم حصول إيران على السلاح النووي كما تعهدا باستقرار أسواق الطاقة العالمية. وأشارت مصادر إعلامية سعودية أن الطرفين وقعا على نحو 18 اتفاقية في مجالات الطاقة والاستثمار.
أبرز مستجدات زيارة بايدن إلى السعودية
بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي خلال قمة عربية
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيعلن يوم السبت خلال قمة عربية تخصيص الولايات المتحدة مليار دولار في صورة مساعدات جديدة على المدى القريب والمدى البعيد للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وركز بايدن، في المحطة الثانية من جولته الأولى في الشرق الأوسط بعد توليه سدة الرئاسة، على القمة المزمع عقدها مع ست دول خليجية تشكل مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.
وقال المسؤول إن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيلتزمون أيضا بتقديم ثلاثة مليارات دولار على مدار العامين المقبلين في مشروعات تتماشى مع شراكات الولايات المتحدة في البنية التحتية العالمية والاستثمار.
يان مشترك: أمريكا والسعودية تؤكدان على أهمية منع إيران من الحصول على سلاح نووي
أفاد بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على أهمية منع إيران من "الحصول على سلاح نووي" وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة.
وقال البيان إن بايدن أكد التزام بلاده القوي والدائم بدعم "أمن المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وتسهيل قدرة المملكة على الحصول على جميع الإمكانات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية".
وقطعت طهران والرياض العلاقات في 2016 بسبب دعم كل واحدة لطرف مغاير في حروب بالوكالة في أنحاء المنطقة، من اليمن إلى سوريا وأماكن أخرى.
وشددت السعودية والولايات المتحدة أيضا على ضرورة منع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن دعمها للإرهاب من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها وجهودها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وفقا لما جاء في البيان.
وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الدولية الاستراتيجية ولا سيما باب المندب ومضيق هرمز.
وفي عام 2015، وقعت إيران اتفاقا مع ست قوى كبرى للحد من برنامجها النووي كي يكون من الصعب عليها الحصول على سلاح نووي وذلك مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتقول إيران إن الهدف من برنامجها النووي هو إنتاج طاقة تستخدم للأغراض المدنية.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، قائلا إنه غير كاف لمنع إيران من إنتاج أسلحة نووية.
وكثفت إيران منذ ذلك الحين بعض أنشطتها النووية، مما أدى إلى تسارع الجهود لإحياء الاتفاق النووي في محادثات بين القوى الغربية وطهران في فيينا.
بيان مشترك: أمريكا والسعودية تجددان تعهدهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية
جددت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة. جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية.
وقال البيان الذي صدر بعد أن أجرى بايدن محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين ومنهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن الولايات المتحدة رحبت أيضا بالتزام المملكة بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
واتفق البلدان أيضا على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المدى القصير والمدى الطويل وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة.
تلفزيون: توقيع 18 اتفاقية في مجالات الطاقة والاستثمار بين السعودية وأمريكا
ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة.
ووقعت بعض الاتفاقيات بين وزارتي الطاقة والاستثمار السعوديتين
والهيئة الملكية للجبيل وينبع وعدد من شركات القطاع الخاص وبين مجموعة من الشركات الأمريكية الرائدة مثل شركة بوينج لصناعة الطيران وريثيون للصناعات الدفاعية وشركة ميدترونيك وشركة ديجيتال دايجنوستيكس وشركة إيكفيا في قطاع الرعاية الصحية وعدد آخر من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والتصنيع والمنسوجات.
أمريكا والسعودية تعلنان عن مجموعة اتفاقات خلال زيارة بايدن
أصدرت الولايات المتحدة والسعودية يوم الجمعة مجموعة من الإعلانات تراوحت موضوعاتها بين سحب قوات حفظ السلام من جزيرة استراتيجية قبالة السواحل السعودية والمصرية إلى التعاون في مجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للملكة.
وفي البيان الذي صدر بعد محادثات أجراها بايدن مع كبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رحبت الولايات المتحدة أيضا بالزيادات المتسارعة في إنتاج النفط التي أعلنت عنها مسبقا مجموعة أوبك +، التي تضم السعودية وروسيا.
ونص البيان على أن القوات الأمريكية وقوات حفظ السلام الأخرى ستغادر جزيرة تيران التي تتمركز فيها في إطار اتفاقات تم التوصل إليها في عام 1978 والتي أدت إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ومصر. وتحتل تيران موقعا استراتيجيا بين السعودية ومصر على الطريق إلى ميناء إيلات الإسرائيلي.
وقال البيان إن واشنطن رحبت أيضا بخطوة السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية التي تحلق من وإلى إسرائيل، وهو ما كان محظورا في السابق مع استثناءات نادرة.
وتناولت إعلانات أخرى اتفاقية حول التعاون في تكنولوجيا الجيلين الخامس والسادس للهواتف المحمولة والأمن الإلكتروني.