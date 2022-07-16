بايدن سيعلن عن تمويل بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي خلال قمة عربية

من المقرّر أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن أسعار النفط المتقلبة خلال اجتماع قمة مع قادة دول عربية السبت في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويضم لقاء القمة هذا قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان.

وكان بايدن قد وصل الجمعة إلى السعودية التي تعهّد خلال حملته الانتخابية الرئاسية بأن يجعلها دولة "منبوذة" على خلفية سجلها الحقوقي، واجتمع بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.

وكان وبايدن وصل في رحلة مباشرة إلى مطار جدة منطلقاً من إسرائيل.

وفي بيان مشترك أكد الطرفان السعودي والأمريكي أهمية عدم حصول إيران على السلاح النووي كما تعهدا باستقرار أسواق الطاقة العالمية. وأشارت مصادر إعلامية سعودية أن الطرفين وقعا على نحو 18 اتفاقية في مجالات الطاقة والاستثمار.

أبرز مستجدات زيارة بايدن إلى السعودية