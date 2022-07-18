فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة وارداته من الغاز الأذربيجاني خلال بضعة أعوام

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين خلال زيارة إلى أذربيجان، عن توقيع اتفاق مع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز، لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني "خلال بضعة أعوام".

وكتبت فون دير لايين في تغريدة "الاتحاد الأوروبي يتحوّل إلى مورّدي طاقة أكثر موثوقية. أنا اليوم في أذربيجان لتوقيع اتفاق جديد. هدفنا مضاعفة عمليات تسليم الغاز الأذربيجاني إلى الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أعوام. (هذا البلد) سيصبح شريكاً أساسياً لأمن الإمدادات وعلى طريق الحياد المناخي".

وقبل فترة، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن عددا من الدول الأوروبية طلبت شراء الغاز من بلاده، مشيرا إلى أن أذربيجان تحتاج إلى زيادة الإنتاج أولا لتأمين الإمدادات الإضافية.

وفي الوقت الراهن تبيع أذربيجان الغاز لتركيا وجورجيا واليونان وبلغاريا وإيطاليا عبر خطوط أنابيب لا تمر بروسيا.

واعتمد الاتحاد الأوروبي تقليديا على روسيا في الحصول على 40% من الغاز الذي يحتاج إليه، لكنه يبحث عن بدائل بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وأوقفت روسيا بالفعل تدفقات الغاز إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضت طلب موسكو الدفع بالعملة الروسية الروبل.

وتعتزم أذربيجان خلال ما بين أربع وخمس سنوات مضاعفة طاقة (خط أنابيب غاز عبر الأناضول)، الذي يضخ الآن 16.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لتركيا وجنوب أوروبا.

وخططت البلاد لزيادة صادرات الغاز في عام 2022 إلى 24 مليار متر مكعب من 22 مليار متر مكعب في العام الماضي، وإرسال عشرة مليارات متر مكعب إلى أوروبا. ووضع المسؤولون الأذربيجانيون خططا لزيادة إنتاج الغاز إلى 50 مليار متر مكعب في العام بحلول عام 2026.