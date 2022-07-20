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أوكرانيا

شاهد: قصف روسي عنيف يستهدف محطة للحافلات بمدينة خاركيف الأوكرانية

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بقلم:  يورونيوز
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مواطن أوكراني قرب جثة نجله المراهق الذي قضى في قضف روسي على مدينة خاركيف
مواطن أوكراني قرب جثة نجله المراهق الذي قضى في قضف روسي على مدينة خاركيف   -   حقوق النشر  AP Photo

قتل ثلاثة أشخاص من بينهم مراهق في هجوم روسي الأربعاء استهدف محطة للحافلات بمدينة خاركيف الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية إن صبيًا يبلغ من العمر 13 عامًا، كان من بين ضحايا الهجوم الروسي وكذلك رجل يبلغ من العمر 69 عامًا وزوجته البالغة 68 عامًا. كما أدى القصف العنيف إلى إصابة شقيقة الطفل وسيدة أخرى تبلغ من العمر 72 عاما بجروح متفاوتة وتم نقلهما إلى المستشفى، بحسب خدمة الطوارئ. 

وأظهرت صور من موقع القصف والد الصبي المتوفي جالسا على الأرض بالقرب من جثة ابنه وهو يبكي ويصلي.

وقال مكتب المدعي الإقليمي في خاركيف إن القصف تم باستخدام أنظمة الصواريخ الروسية المسماة "الإعصار". وبعد القصف، دعت السلطات في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، لتفادي الخروج من المنازل خشية من هجمات روسية جديدة.

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وكان مكتب المدعي العام لمقاطعة كييف قد فتح  تحقيقا سابقا حول انتهاك قوانين وأعراف الحرب إلى جانب القتل العمد من طرف القوات الروسية في إطار القانون الجنائي لأوكرانيا. وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية إن ما لا يقل عن 13 مدنيا قتلوا وأصيب 40 آخرون في قصف روسي في أنحاء البلاد في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس