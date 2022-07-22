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مالي

الجيش المالي يعلن صد هجوم "إرهابي" على حامية بالقرب من العاصمة باماكو

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
العاصمة المالية باماكو.
العاصمة المالية باماكو.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلن الجيش المالي أن القوات المسلحة المالية "صدت بقوة" الجمعة هجوما "إرهابيًا" في كاتي وهي حامية في ضواحي باماكو تعد قلب الجهاز العسكري ومكان إقامة الرئيس الانتقالي.

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وقال الجيش على صفحته على فيسبوك إن "الوضع تحت السيطرة والبحث جار لطرد الجناة والمتواطئين معهم". وأضاف "حدث ذلك في وقت مبكر من صباح اليوم حوالي الساعة 05,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) بآليتين مفخختين. والحصيلة الأولية هي تحييد اثنين من المهاجمين".