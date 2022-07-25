روبوت يكسر إصبع طفل في مسابقة للشطرنج في موسكو

كسر روبوت إصبع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في مباراة للشطرنج في موسكو كان ينافسه خلال بطولة أخيرة في موسكو.

وقال سيرغي لازاريف رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو لوكالة تاس للأنباء إن الروبوت كسر إصبع الطفل. "هذا بالطبع سيء."

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الروبوت وهو يأخذ إحدى قطع الصبي، وحين أقدم الطفل على القيام بخطوته، أمسك اللاعب الآلي بأصبعه.

وهرع أربعة أشخاص لمساعدة الصبي، واستطاعوا تحريره من براثن ذراع الروبوت.

وفقاً لمسؤولين من اتحاد الشطرنج في موسكو، واصل الطفل مشاركته في الحدث بعد أن وضع إصبعه في قالب جبس.

وقال سيرغي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، لوكالة تاس "تحرك الطفل، بعد ذلك نحتاج إلى إعطاء الوقت للروبوت للرد، لكن الصبي أسرع، فأمسكه الروبوت".

واضاف لازاريف أن الروبوت سبق وأن لعب مباريات عدة دون تسجيل أي حادث.