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تونس

فيديو: هذا ما قاله سعيّد في يوم الاستفتاء على دستور جديد مثير للجدل

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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اللرئيس التونسي قيس سعيد يلقي كلمة خلال زيارته لسيدي بوزيد، تونس، الاثنين 20 سبتمبر 2021
اللرئيس التونسي قيس سعيد يلقي كلمة خلال زيارته لسيدي بوزيد، تونس، الاثنين 20 سبتمبر 2021   -   حقوق النشر  AP Photo

أدلى الرئيس التونسي مصحوباً بزوجته اشراف شبيل بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس وقال في تصريحات للإعلاميين إثر ذلك، "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت".

وتابع "نؤسس معاً جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية". وأضاف "على الشعب التونسي أن يكون في الموعد والتاريخ...نحن اليوم أمام خيار تاريخي في بناء جمهورية جديدة".

ومن شأن الاستفتاء على حول مشروع دستور جديد كما أكد الرئيس التونسي وضع حدّ للأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.

"تاريخ جديد"

اعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخاً جديداً".

وهاجم الريس التونسي معارضيه وقال إنهم "يوزعون الأموال لكي لا يصوت التونسيون ويعبرون عن إرادتهم"، وأكد عدم ترك "تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج".

وتؤمن قوات من الجيش والشرطة مراكز الاقتراع.

نسبة المشاركة

شرع التونسيون الإثنين بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائمًا قبل العام 2011.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق عند الساعة 21.00، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وتشكل نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حداً أدنى من المشاركة. ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.

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ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كليا مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما أُطلِقت عليه تسمية "الربيع العربي".