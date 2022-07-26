شاهد: سعيّد وأنصاره في شوارع العاصمة التونسية احتفالا بالفوز في استفتاء الدستور الجديد

خرجت أعداد كبيرة من التونسيين إلى الشوارع وسط تونس العاصمة في وقت متأخر من يوم الاثنين للاحتفال بالمصادقة على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس سعيد حيث أشارت دراسة أولية إلى أن غالبية الناخبين صوتوا لصالح تغيير دستور البلاد.

سار حشد كبير في شوارع تونس، ملوحين بالأعلام الوطنية وأبواق السيارات.

وكان الرئيس التونسي قد وصل في وقت سابق إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد احتفالات أنصاره بالفوز المرتقب في الاستفتاء على الدستور الجديد وشكر المؤيدين.