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إسبانيا

شاهد: طائرة بدون طيار تنقذ مراهق من الغرق

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ب
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درونا ينقذ سباحا من الغرق في إسبانيا
درونا ينقذ سباحا من الغرق في إسبانيا   -   حقوق النشر  GD GENERAL DRONES / ADJUNTMENT SAGUNT / AP

أنقذت طائرة بدون طيار صبي كان على وشك الغرق قبالة أحد سواحل مدينة ساغونتو الإسبانية. وساعدت طائرة "الدرون" في عملية الإنقاذ، حيث أقلعت من الشاطئ وأسقطت سترة نجاة لفتى يبلغ من العمر 14 عاما كان يكافح للبقاء طافيا على سطح الماء.

وبعد نجاحه بإمساك سترة النجاة، وصل زورق الإنقاذ وتم انتشاله من الماء ونقله إلى المستشفى التي خرج منها في ذات اليوم.

نظام "Auxdron LFG"، الذي ساعد في الإنقاذ، قادر على الطيران بسرعة 85 كيلومترًا في الساعة، وقد تم تصميمه للمساعدة في المواقف الحرجة.

وقال ميغيل بيدريرو ، مشغل الطائرة من شركة جنرال درونز التي نفذت عملية الإنقاذ: "كان الصبي على بعد ثوانٍ من فقدان الوعي، وكانت الأمواج تتخطاه وكان منهكًا".

تستخدم الطائرات بدون طيار في عمليات الإنقاذ في حوالي 20 شاطئًا في منطقة فالنسيا الإسبانية.