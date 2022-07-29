شاهد: بولندا تواجه موجة جديدة حادة من الاصابات بكوفيد-19

حذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي خلال جلسة إحاطة الخميس من الوضع الوبائي المقلق في البلاد بعد تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال نيدزيلسكي "نحن نتعامل مع زيادات ديناميكية للغاية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. والظاهرة الإيجابية هي تباطؤ ديناميكيات النمو من أسبوع لآخر في عدد الحالات الجديدة".

وتابع وزير الصحة أنه وبحسب التوقعات ، فإن ذروة الإصابات ستنخفض في نصف أغسطس - أب المقبل، مشيرا بقوله أن "تعاملنا هذا الأسبوع مع تخطي حاجز 5 آلاف حالة جديدة سجلت يوم الإثنين".

ولفت نيدزيلسكي إلى أن السبب وراء هذه الموجة الجديدة يكمن في السياسة الصحية "الأكثر ليبرالية قليلاً" المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الموجة الحالية من الوباء.